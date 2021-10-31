31.10.2021, 21:37
ГАЛЕРЕЯ | "Левадия" одержала волевую победу над "Нымме Калью"
Столичная "Левадия" одержала сегодня в 28-м туре чемпионата Эстонии по футболу победу над "Нымме Калью" 2:1 и продолжает лидировать в Премиум лиге с отрывом от действующего чемпиона "Флоры" с шесть очков.
Владимир Авилов вывел ныммесцев на 55-й минуте матча вперед, но надолго сохранить свое преимущество "Калью" не удалось — через две минуты греческий легионер "Нымме Калью" Яннис Цивелекидис нарушил в своей штрафной правила на Франке Лийваке. Закария Бегларишвили реализовал пенальти.
На 64-й минуте тот же Бегларишвили сделал голевую передачу Эрнесту Аджири, который установил окончательный счет в матче.
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