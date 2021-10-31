ГАЛЕРЕЯ | "Левадия" одержала волевую победу над "Нымме Калью"

Владимир Авилов вывел ныммесцев на 55-й минуте матча вперед, но надолго сохранить свое преимущество "Калью" не удалось — через две минуты греческий легионер "Нымме Калью" Яннис Цивелекидис нарушил в своей штрафной правила на Франке Лийваке. Закария Бегларишвили реализовал пенальти.