ВИДЕО | В Эстонии резко снизился возраст подключенных к аппаратам ЭКМО ковид-пациентов

По сути, за этих четверых дышит искусственное легкое, потому что их легкие поражены на 100%. Кровь пациентов прогоняют через коробочку, где она насыщается кислородом.

По словам Клавдии Либман, старшего врача отделения PERH, в котором лежат самые тяжелые ковид-пациенты, до сих пор такого не бывало, чтобы к аппаратам ЭКМО были подключены сразу четыре человека.

"Ситуация поменялась по сравнению с прошлыми волнами, если можно так сказать. Если в начале это были больные старше 50 — 60 лет, и были некоторые больные в возрасте "70+", то сейчас, к сожалению, самому молодому больному, подключенному к ЭКМО, 32 года. Старшему — 44 года", — рассказала Либман.

По ее словам, это невакцинированные больные, у которых практически нет сопутствующей патологии.

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