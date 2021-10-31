31.10.2021, 20:49
За прошлую ночь полиция возбудила в Латвии более 400 дел о нарушении комендантского часа
pixabay.com
За минувшую комендантскую ночь полиция начала 420 административных процессов о несоблюдении Covid-ограничений, сообщает "Новая газета" со ссылкой на госполицию.
Полиция проверила 4550 лиц, у 3836 были заполнены подтверждения о необходимости находится на улице в это время. В свою очередь, в отношении 69 лиц решение о начале административного процесса еще только будет принято.
Запрет на передвижение в Латвии действует с 20:00 до 05:00. Комендантский час контролирует полиция. За игнорирование предписаний в условиях чрезвычайной ситуации полиция может назначить штраф до 2000 евро.