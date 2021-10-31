31.10.2021, 19:48
ДТП в Ида-Вирумаа на шоссе Таллинн - Нарва: пожилой водитель доставлен в больницу, движение было затруднено(1)
Foto: Kenno Soo
Сегодня в 18.21 Центр тревоги получил сообщение, что на 180-м километре шоссе Таллинн - Нарва произошла авария.
В ходе ДТП столкнулись легковые автомобили Mitsubishi и Volkswagen. В результате аварии в больницу был доставлен 68-летний водитель Mitsubishi. Второго водителя медики осмотрели на месте, ему госпитализация не потребовалась.
Оба водителя были трезвыми. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Некоторое время движение на участке, где произошла авария было полностью закрыто.
В 20.14 полиция сообщила, что движение в обе стороны свободно.