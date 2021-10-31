31.10.2021, 19:29
Генсек ООН разочарован климатическими итогами саммита G20(10)
SIPA
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал саммит стран-членов G20 в Риме не оправдавшим ожидания с точки зрения обсуждения климатической повестки. Такую позицию политик высказал в Twitter.
”Хотя я приветствую подтверждение G20 приверженности к поиску глобальных решений, я уезжаю из Рима с неоправдавшимися надеждами. Но, по крайней мере, окончательно они не погибли”, — написал Гутерриш.
Также он отметил, что связывает основные ожидания с предстоящей конференцией COP26, которая пройдет в британском Глазго с 31 октября по 12 ноября.
Главная задача участников конференции, по мнению Гутерриша, — ”не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия [по сравнению с доиндустриальным уровнем] и реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей”, пишет lenta.ru.