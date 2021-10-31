Скончался режиссер, оператор и фотограф Владимир Богаткин

Богаткин изучал кинематографию во Всесоюзном институте кинематографии в Москве . Долгое время работал на Эстонском телевидении, пишет rus.err .

За свою многолетнюю операторскую карьеру он также отснял самый разный материал: от визита Горбачева в Хельсинки до сериала о животных.