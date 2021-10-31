31.10.2021, 18:34
ГРАФИК | Черный сценарий стал реальностью: Эстония вышла на первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19
Irina Mägi
Эстония поднялась на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом за последние 7 дней.
Собранные газетой New York Times данные показывают, что сейчас впереди Эстонии в соответствующем списке только Ангилья. Но это не независимое государство, а британская заморская территория в восточной части Карибского моря.
График: число новых инфицированных за последние 7 дней на 100 000 населения.
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