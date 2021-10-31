ВАЖНО | Правила в Таллинне изменились: что нужно знать владельцам всех домашних животных(9)
”Необходимость ведения Регистра домашних животных, в первую очередь, проистекает из Закона о борьбе с эпидемиями животных, но важнейшей целью столичного регистра является также и сбор данных о содержащихся в Таллинне питомцах и содействие при возвращении потерявшихся любимцев их владельцам”, — так поясняет решение горуправы вице-мэр столицы Калле Кландорф.
Он добавляет, что если сейчас правила содержания кошек и собак в столице предписывают заносить в Регистр домашних животных данные лишь собак и кошек, то теперь, исходя из положения нового Таллиннского регистра домашних животных, будут собираться данные и о других домашних питомцах.
Домашний питомец в трактовке закона — это животное, которое содержится человеком для развлечения или компании или же предназначенное для содержания с этой целью. В трактовке постановления домашним питомцем также считается животное, обученное выполнению особых заданий, которое используют, например, люди с нарушением зрения или же Департамент полиции и погранохраны.
Регистр уже есть
Новое положение Таллиннского регистра домашних животных вступит в силу в общем порядке и при первой возможности.
Как сообщает мэрия, нынешний Таллиннский регистр собак будет переименован в Таллиннский регистр домашних животных. В новый регистр будет внесен также модуль приюта, чтобы вести учет оказавшихся в нем животных и проведенных для них процедур; в том числе отслеживать передвижение животных и собирать статистические данные.
Трийну Прикс, руководитель приюта для животных Varjupaikade MTÜ, с которым сейчас у города Таллинна заключен договор, говорит, что пока ничего не знает о нововведениях. Они проверяют попадающих к ним четвероногих по двум регистрам: llr.ee и lemmikloomaregister.ee. Породистых собак также проверяют в регистре Эстонского кинологического союза.
Директор приюта для животных Loomade Hoiupaik Лариса Козырева не видит смысла в создании нового регистра, а вот идею вести учет не только кошек и собак, но и мелких животных, считает хорошей.
”У нас есть абсолютно нормальный регистр, llr.ee, который имеет огромную базу данных. Мы активно ежедневно им пользуемся. Пользуемся и частью приюта для регистрации животных, и регистром для занесения в него животных. Так что я не вижу смысла в создании нового регистра, — говорит Козырева. — А вот с внесением в базу данных мелких животных я абсолютно согласна и понимаю мотивацию мэрии. Надо знать, сколько и каких питомцев есть у людей, статистику. Этого никто не знает. В городе должна быть такая статистика, как и во всей стране”.
Чиновники помогут с регистрацией
”При обновлении устава регистра домашних животных был сделан упор на улучшение регистра и соблюдение требований по защите информации, чтобы обеспечить безопасность всех наших данных”, — комментирует Тармо Сульг, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Он добавляет, что в приюте можно регистрировать всех поступающих животных, включая мелких животных и даже рыбу — если Департамент сельского хозяйства и продовольствия забирает животных от владельцев, необходимо поместить их в приют.
”Приют может регистрировать животных с помощью своего кода, и тогда чип не требуется, — отмечает Сульг. — Владелец животного не может получить доступ к версии приюта. Он может зарегистрировать всех чипированных животных, используя среду llr.ee. На данный момент чипирование и регистрация всех кошек и собак в Таллинне являются обязательными. Со своей стороны мы рекомендуем чипировать и регистрировать также кроликов, хорьков, лошадей и карликовых домашних свиней”.
Так как не у всех есть возможности и знания для самостоятельного внесения своего питомца в регистр, сделать это, объясняет Тармо Сульг, можно разными способами. Владелец чипированного питомца может сам зарегистрировать его, войдя в систему по адресу llr.ee с помощью ID-карты. Также можно подать заявление со своими данными и данными животного в управу района или в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, и чиновник поможет зарегистрировать питомца.
”Когда животное чипируют, ветеринар выдает номер чипа, который можно добавить в паспорт вакцинации питомца. Этот документ можно взять с собой, когда пойдете на регистрацию”, — добавляет Сульг и говорит, что в будущем есть план организовать чипирование со скидкой.
Мертвые души
На данный момент обязательно чипировать в Таллинне только собак и кошек, но Тармо Сульг подтверждает, что в будущем этот список будет расширен.
”Опыт приюта показывает, что кролики и хорьки также нередко сбегают от хозяев и оказываются на улице, поэтому расширение списка животных, которые должны быть обязательно чипированы, оправдано, — поясняет чиновник. — Список видов, на которые будет распространена данная обязанность, будет разработан совместно с Таллиннским приютом для животных и ветеринарами”.
По состоянию на май 2021 года, в регистр были занесены данные 64 185 домашних любимцев. Учитывая, что далеко не все владельцы вообще задумываются о том, что после смерти их питомца его данные из регистров нужно удалять, цифра вызывает много вопросов. И если кошки и собаки живут плюс-минус 10-15 лет, то мелкие грызуны не всегда доживают и до трех, а продолжительность жизни кроликов и хорьков 5-10 лет. Если не стирать их данные из регистра, такими темпами количество домашних животных в новом регистре быстро обгонит численность самих таллиннцев.
”По состоянию на 20 сентября 2021 года в Таллинне было зарегистрировано 66 485 живых животных. Внесенные в регистр животные также могут быть чипированы за пределами Таллинна или в таллиннском приюте. Данная цифра отражает количество животных, обитающих в столице, — говорит заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. — Чтобы не было такого, когда в регистре числятся давно умершие питомцы, животных удаляют из списка, то есть отмечают как умерших, по достижении 20-летнего возраста, если только не было сообщено, что животное все еще живо”.
Будет ли налог?
Сейчас за соблюдением нормы, согласно которой все столичные собаки и кошки должны быть чипированы, следит Муниципальная полиция. Однако это на бумаге. В реальности же штрафов за отсутствия чипа никому не выписывают и по квартирам животных проверять не ходят.
”Согласно Таллиннским правилам содержания собак и кошек, МуПо имеет право контролировать только чипирование собак и кошек. Мы делаем это в случае нападения собаки или другого инцидента с собаками либо кошками, — комментирует пресс-секретарь ведомства Меэли Хунт. — Закон не позволяет нам выписывать штрафы за то, что собака или кошка не чипирована. Штраф может быть наложен только в случае причинения имущественного или физического ущерба”.
Штрафовать не штрафуют, целенаправленную проверку чипов не проводят, для чего же тогда нужна эта база данных, куда будут вносить всех вплоть до хомячков? Предположение о том, что город таким образом готовится собирать налоги за владение домашним животным, высказывались и раньше…
”Введение налога на домашних животных в Таллинне не обсуждается, — заявляет заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. — Цель регистрации — помочь животным быстрее вернуться домой, чтобы снизить нагрузку на приют и уменьшить стресс как для животных, так и для их владельцев”.