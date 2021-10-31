ГАЛЕРЕЯ | Поздравляем! Анне Вески получила орден "Честь и гордость Эстонии"

Ранее орденом ”Честь и гордость Эстонии” награждались владелец фортепианной фабрики Estonia Индрек Лаул, меццо-сопрано Аннели Пеэбо, сумоист Кайдо Хевельсон, дирижер Неэме Ярви и инициатор движения ”Сделаем!” Райнер Нылвак.

Согласно уставу, орденом ”Честь и гордость Эстонии” Клуб друзей Барклая де Толли отмечает людей как из Эстонии, так и из-за рубежа, которые своей деятельностью внесли вклад в повышение известности Эстонии в области культуры, истории, бизнеса или других сферах.

Если раньше праздничное собрание Друзей Барклая де Толли проходило в формате новогоднего бала, то на этот раз по причине ”ситуации в стране” мероприятие прошло в узком кругу.

Клуб друзей Барклая де Толли в начале 2015 года основали предприниматели Андрей Дворянинов, Сирет Лийвамяги, Сийм Кабритс, Кристель Меос и Прийт Пихельпуу.

Ордена для клуба изготавливает ювелирный дом Tenzo Jewellery House.