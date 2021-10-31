Ученые: непривитые люди не могут чувствовать себя в безопасности среди вакцинированных

Соответствующую статью опубликовал медицинский журнал The Lancet Infectious Diseases. В ней утверждается, что вероятность заражения человека в семье с привитым — 25%, а в непривитых семьях — 38%. Исследователи установили это, в течение года наблюдая за 621 британцем с легкой формой COVID-19.

Результаты исследования в некоторой степени объясняют, почему дельта-вариант коронавируса настолько заразен даже в тех странах, в которых вакцинация идет успешно, и почему непривитые люди не могут считать себя в безопасности из-за того, что их окружение сделало прививку.

Ученые отметили, что те, кто был вакцинирован, в случае болезни переносили ее легче и выздоравливали быстрее, в то время как непривитые с большей вероятностью страдали от тяжелой формы коронавируса и были госпитализированы.

”Наши результаты показывают, что вакцинации одного члена семьи недостаточно, чтобы предотвратить заражение людей дельта-вариантом и его распространение в домашних условиях”, — сказал Аджит Лалвани, профессор инфекционных болезней Имперского колледжа Лондона, который был одним из руководителей исследования.

Он отметил важность прививки для всех, чтобы остановить передачу вируса.

Исследование также показало, что иммунитет после полной вакцинации серьезно снизился всего за три месяца. Ранее были данные, что эффект от прививки сохраняется полгода. В связи с чем авторы этого исследования настаивают на необходимости введения бустерной (третьей) дозы вакцины спустя некоторое время после полного курса прививок.

По словам ученых из Имперского колледжа Лондона, бустерная вакцинация может помочь остановить вирус, поскольку дополнительные прививки позволяют выработать длительный иммунитет — люди могут получить потенциальную защиту от ковида на срок до года. Однако это предварительные данные, для подтверждения этой информации нужны дополнительные исследования.

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