Доклад: в будущем половина жителей Эстонии в возрасте 65+ будет нуждаться в услугах долговременного ухода

”Потребность в долговременном уходе в Эстонии растет ввиду старения населения, — сказал руководитель исследований Центра мониторинга развития Ленно Уускюла. — В Эстонии порядка 160 000–190 000 человек нуждаются в помощи, чтобы справляться со своими ежедневными потребностями. К 2050 году число нуждающихся в помощи вырастет на 26 000 человек”.

По словам Уускюла, порядка половины этих людей нуждаются в помощи в связи со своим преклонным возрастом. Другая половина — из-за какой-либо врожденной или приобретенной болезни либо ввиду несчастного случая. ”Около половины жителей Эстонии, которым сейчас 65 лет, будут впоследствии нуждаться в услугах долговременного ухода”, — отметил Уускюла.

По сравнению со средними показателями по Европе, у жителей Эстонии больше факторов, ограничивающих повседневную деятельность во всех возрастных группах. В 2020 году у 51 % жителей Эстонии были, по их словам, какие-либо продолжительные (хронические) заболевания или проблемы со здоровьем.

По словам Ленно Уускюла, жители Эстонии недооценивают риск потребности в долговременном уходе. ”Согласно данным опроса населения, проведенного по заказу Центра мониторинга развития, только 7 % жителей оценивают риск потребности в долговременном уходе как высокий. По словам 23 %, риск — средний, и 70 % участников опроса считают, что риск низкий или отсутствует, либо они затрудняются ответить, –сказал Уускюла. — Это означает, что более двух третьих населения не задумывается о том, что им может понадобиться уход. Эта тема ошибочно считается неважной, или люди недостаточно о ней информированы”.

Краткий доклад ”Потребность в долговременном уходе в Эстонии” можно найти ЗДЕСЬ.

Одно из направлений исследований Центра мониторинга развития в 2021 году — ”Будущее долговременного ухода”. В рамках исследования авторы рассматривают, как на протяжении следующих 15 лет финансировать и покрывать расходы на потребности в долговременном уходе в условиях стареющего общества.

Центр мониторинга развития — это научный центр, созданный при Канцелярии Рийгикогу, который анализирует долгосрочные перспективы развития общества и экономики. Центр проводит исследовательские проекты для анализа долгосрочных тенденций развития эстонского общества и выявления новых тенденций и направлений развития.