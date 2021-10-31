"Силы иссякли". В Таллинне навсегда закрываются два кафе

При открытии заведений, предлагающих пищу для вегетарианцев, у Линды Майсте была мечта: создать лучшее будущее для себя, дочери, животных и всей планеты.

Вчера Майсте сообщила в социальных сетях, что кафе закрывают свои двери. "По тем же причинам, по которым общественное питание уже определенное время находится в сложной ситуации. В последнее время она изменилась до абсурда", — написала она.

Хозяйка кафе пояснила, что постоянно меняющиеся правила заставили задать себе вопрос: "Почему мы это делаем?" По ее словам, они боролись за сохранение своих заведений достаточно долго, но поскольку правила дошли до абсурда, то придется поднять руки вверх.

Майсте поблагодарила партнеров и посетителей кафе, с которыми они работали два с половиной года.