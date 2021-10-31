Мэр Вильянди не против продажи скандальной скульптуры Яака Йоала

"Мы были бы рады, если НКО вернет нам деньги и в дальнейшем самостоятельно будет заниматься этим вопросом. Но это пока лишь один из вариантов, есть и другие. Пока рано говорить, каким будет окончательный вариант, но очевидно то, что вопросом нужно заниматься и сразу", — сказал Тимпсон.