31.10.2021, 14:31
Мэр Вильянди не против продажи скандальной скульптуры Яака Йоала
Foto: Kenno Soo
Мэр Вильянди Мадис Тимпсон (Партия реформ) не имеет ничего против продажи памятника певцу Яаку Йоале некоммерческому объединению Meie Viljandi ("Наш Вильянди"), пишет rus.err.
Мэр назвал данное предложение шагом в правильном направлении.
"Мы были бы рады, если НКО вернет нам деньги и в дальнейшем самостоятельно будет заниматься этим вопросом. Но это пока лишь один из вариантов, есть и другие. Пока рано говорить, каким будет окончательный вариант, но очевидно то, что вопросом нужно заниматься и сразу", — сказал Тимпсон.
НКО Meie Viljandi предложило властям города выкупить памятник Яаку Йоале, поскольку объединению, которое не является владельцем монумента, сложно вести эффективные переговоры с Майре Йоалой — вдовой певца, которая выступила разко против публичной экспозиции скульптуры.
В настоящее время до урегулирования спора памятник обнесен щитами фанеры.