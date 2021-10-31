FT сообщает о рекордном за 10 лет подорожании типичного завтрака

”Индекс завтрака”, который составляет Financial Times (FT), поднялся до максимального за десять лет значения на фоне плохой погоды, неурожая и кризиса в цепочках поставок товаров, сообщает издание.

В частности, он отслеживает стоимость продуктов, из которых состоит стандартный завтрак: кофе, молоко, сахар, пшеница, овес и апельсиновый сок. С 2019 года фьючерсные цены на них поднялись в среднем на 63%, а с лета текущего года рост стоимости ускорился.

Крупные транснациональные компании, такие как Nestle и Procter & Gamble, повышают цены на большинство продукции, чтобы компенсировать падение прибыли. Опрошенные изданием аналитики считают, что цены продолжат расти по мере увеличения расходов на сырье и транспортировку. ”Высокие цены сохранятся как минимум еще на год”, — полагает аналитик Rabobank Карлос Мера.

Благодаря благоприятной погоде и рекордным урожаям в 2016–2020 годах цены на продовольственные товары оставались относительно низкими, заявил аналитик Gro Intelligence Уилл Оснато. Однако сейчас продукты дорожают из-за резкого роста спроса на фоне восстановления экономик после пандемии. ”Общий мировой спрос оказался выше, чем кто-либо ожидал”, — заявил он.

Обычно в последние месяцы года цены на продовольственные товары стабилизируются, но в этом году продолжают расти. На это повлияли экстремальные погодные условия в ключевых странах-производителях, пишет FT. С начала года фьючерсные цены на пшеницу выросли на 20% из-за засухи в России, Аргентине и странах Северной Америки и обильных дождей в Европе. В последний раз она дорожала до такого уровня после засухи 2012 года в США.

Как напоминает РБК, цены на овес в 2021-м выросли вдвое после того, как сильная засуха в Канаде уничтожила почти половину урожая. По данным Gro Intelligence, эта страна — крупнейший в мире производитель и экспортер овса, а в текущем году урожай сократился на 44%.