Жестокое убийство, нападение в кафе, воровство. 27-летняя жительница Ида-Вирумаа отправлена под суд

Кроме того, женщина обвиняется в том, что 12 сентября 2019 года в заведении быстрого питания на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве она, скрывая свое лицо за маской, брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.