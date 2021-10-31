31.10.2021, 12:58
Жестокое убийство, нападение в кафе, воровство. 27-летняя жительница Ида-Вирумаа отправлена под суд(1)
Foto: Karin Kaljuläte
3 ноября Вируский уездный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела, в котором 27-летнюю жительницу Кохтла-Ярве обвиняют в том, что она 3 августа 2020 года нанесла множество ножевых ранений своему 29-летнему знакомому, который скончался от полученных ран.
Учитывая степень и обилие травм, нанесенных мужчине, способ и средства их нанесения, женщину обвинили в убийстве, совершенном мучительным способом, пишет rus.err.
Кроме того, женщина обвиняется в том, что 12 сентября 2019 года в заведении быстрого питания на улице Ярвекюла в Кохтла-Ярве она, скрывая свое лицо за маской, брызнула в сторону мужчины и женщины перцовым газом из баллончика, а затем, забрав приготовленную для них еду, убежала.
Также 27-летней женщине предъявили обвинения в двух магазинных кражах. В одном случае она украла банку икры, во втором — алкоголь.