В Глазго открывается Конференция по изменению климата: Эстония выступает за более жесткие цели(40)
Представители почти 200 стран соберутся на две недели, чтобы продолжить обсуждение того, как добиться решения задач, поставленных климатическим соглашением, которое было достигнуто в Париже шесть лет назад, и предотвратить реализацию наихудших сценариев изменения климата.
На встрече участники конвенции объявят о своих климатических целях, оценят уже внесенный вклад и обсудят механизмы действия Парижского соглашения.
Эстония вместе с Европейским союзом выступает на климатической конференции за более эффективные глобальные действия по борьбе с изменением климата. Согласно недавним отчетам Организации Объединенных Наций и межправительственной группы экспертов по изменению климата, меняющийся климат оказывает всё большее негативное влияние на биоразнообразие, водные ресурсы и экосистемы, поэтому необходимы быстрые и амбициозные действия.
По словам министра окружающей среды Тыниса Мёльдера, министры окружающей среды европейских государств Европы на прошедшей 6 октября в Люксембурге встрече согласовали направление, в котором Евросоюз будет двигаться на этих переговорах. ”Предпринятые на сегодня на глобальном уровне усилия по предотвращению повышения температуры оказались недостаточными. Наряду с Европейским союзом другие государства-участники Конвенции также должны поставить перед собой более жесткие, амбиционные цели”, — подчеркнул Мёльдер, добавив, что изменение климата оказывает прямое и экзистенциальное воздействие на людей и живую природу.
В фокусе переговоров, которые будут вестись на КС-26, находятся также вопросы улучшения международного сотрудничества по адаптации к последствиям уже происходящего изменения климата, по защите биоразнообразия природы, а также нашего собственного благополучия. Кроме того, крайне важно мобилизовать финансовые ресурсы, необходимые для реализации глобальной климатической политики. Развитые страны пообещали, начиная с 2020 года, представлять ежегодно не менее 100 миллиардов долларов для финансирования действий по борьбе с изменением климата. Это необходимо для достижения климатических целей во всем мире. Также важно добиться консенсуса относительно правил по выполнению Парижского соглашения таким образом, чтобы оно стало более эффективным и позволило ускорить реализацию мероприятий по преодолению климатического кризиса путем более плодотворного сотрудничества между правительствами, представителями бизнеса и гражданским обществом.
В 2015 году страны мира подписали в Париже соглашение о достижении общей цели — сокращении выбросов парниковых газов до такого уровня, который позволил бы удержать рост средней температура воздуха на планете в пределах 2 градусов Цельсия, а по возможности — не более, чем на 1,5 градуса по отношению к показателям доиндустриальной эпохи. С момента заключения Парижского соглашения велась работа по установлению свода правил для его выполнения.
Перед проведением КС-26 Эстония поставила перед собой еще более амбициозную цель. Она заключается в том, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050 году.
На предназначенной для глав государств церемонии открытия проходящей с 1 по 2 ноября климатической конференции Эстонию будет представлять премьер-министр Кая Каллас. На второй неделе конференции состоятся встречи министров, на которых Эстонию будет представлять министр окружающей среды Тынис Мёльдер.