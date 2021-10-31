Во втором туре местных выборов в Грузии убедительную победу одержали кандидаты правящей партии

Лишь в Цаленджихском муниципалитете на западе страны победу одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

По данным ЦИК, действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набрал 55,6% голосов, а его конкурент от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия - 44,4%. В Рустави победила Нино Лацабидзе, в Батуми - Арчил Чиковани, в Кутаиси - Иосеб Хахалеишвили, в Поти - Бека Вачарадзе. Явка во втором туре выборов составила по всей стране 49,09%.