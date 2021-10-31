В прошлом году президентский прием в честь Дня независимости отменили. А на сей раз?

"Президент находится в должности всего несколько недель. Планы, связанные с проведением приуроченного к очередной годовщине Эстонской Республики приема, еще уточняются", — отметили в канцелярии.

В этом году традиционный президентский прием в честь Дня независимости был отменен из-за коронавируса.

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