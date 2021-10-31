31.10.2021, 10:45
В прошлом году президентский прием в честь Дня независимости отменили. А на сей раз?
Foto: Kiur Kaasik
Новый глава государства Алар Карис пока не знает, состоится ли 24 февраля 2022 года традиционный президентский прием в честь Дня независимости, пишет rus.err.
"Президент находится в должности всего несколько недель. Планы, связанные с проведением приуроченного к очередной годовщине Эстонской Республики приема, еще уточняются", — отметили в канцелярии.
В этом году традиционный президентский прием в честь Дня независимости был отменен из-за коронавируса.
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