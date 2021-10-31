ГРАФИКИ | За сутки в Эстонии прибавилось 1877 случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек

По состоянию на утро 30 октября в больницах находятся 563 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 396 человек, из которых 276 человек (70%) не были вакцинированы, у 120 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах было открыто 57 новых историй болезни. Скончались 15 пациентов с коронавирусом.

Скончались: 35-летний мужчина, 68-летняя женщина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, два 81-летних мужчины, 83-летний мужчина, две 83-летние женщины, 85-летний мужчина, 88-летняя женщина, 89-летний мужчина, 90-летняя женщина и две 93-летние женщины.

За сутки было введено 2308 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1307 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 44 010 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 57,2%.

Среди новых заразившихся 1212 человек не были вакцинированы, и 665 полностью прошли курс вакцинации.

Более подробную информацию вы можете найти ЗДЕСЬ.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.