СЕГОДНЯ | Сможет ли Анетт Контавейт, вышедшая в финал румынского турнира WTA, войти в историю эстонского тенниса?

Контавейт может сегодня войти в историю эстонского тенниса. Если она победит Аннет победит Халеп, она впервые получит доступ к турниру WTA в конце года, который состоится с 10-17 ноября в мексиканском городе Гвадалахаре.

В полуфинале Контавейт победила шведскую теннисистку Ребекку Петерсон (WTA 99) с эстонскими корнями 6:3, 6:2. Халеп оказалась сильнее украинки Марты Костюк (55-е место в рейтинге WTA) 6:0, 6:1.

Контавейт и Халеп за свою карьеру встречались трижды и все три встречи были за румынкой. Последний раз они встречались друг с другом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2020 году, тогда Халеп выиграла 6:1, 6:1.

Контавейт за свою карьеру выиграл четыре турнира WTA, три из которых прошли за последние два месяца. Неделю назад она победила в Москве, а также была лучшей в Кливленде и Остраве.

Delfi TV будет транслировать матч Контавейт, который начнется (самое раннее) в 17.30.