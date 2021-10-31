Почему люди в Эстонии при приобретении машины или квартиры остаются без покупки и денег? Как себя обезопасить?(32)
В карманы людей месяц назад хлынули пенсионные накопления II ступени, и многие стали присматривать себе квартиры, машины и планировать другие крупные покупки.
В свете ажиотажа продавцы начали хитрить и порой утаивать важную информацию об интересующем покупателя товаре. Как же быть, если деньги за бронь заплачены, но продавец начал вести себя странно или же вообще откровенно лгать?
История 1: машина
Марина и Николай (имена изменены), супружеская пара из Таллинна, захотели купить машину.
”Муж всегда мечтал о ”Мерседесе” и, получив свои деньги из II ступени — а это было порядка 10 000 евро, стал присматривать себе машину, — рассказывает Марина. — И вот увидел буквально машину мечты! Е 220, объем двигателя — 2.2, 2012 год”.
7 сентября супруги увидели объявление на одном из порталов, созвонились с продавцом и поехали на площадку на улице Кадака смотреть машину.
”Муж загорелся, сказал, что влюбился, хочет именно эту машину и никакую другую, — рассказывает Марина. — Мы вернулись домой, еще раз все обдумали и вечером позвонили продавцу, чтобы сказать: ”Берем!” Однако продавец нам сообщил, что на нее есть и другие желающие, поэтому если мы не хотим, чтобы она ушла, нужно внести предоплату — 500 евро”.
Продавец по имени Леонид скинул по СМС номер счета, и в тот же вечер супруги перевели ему 500 евро с пометкой ”Бронь за MB 220”.
”Так как машина была пригнана из Бельгии и еще не стояла на учете в Эстонии, нужно было, чтобы ее зарегистрировали в АРК, — рассказывает Марина. — Мы хотели ее купить в тот же день и сами поставить на учет, но Леонид сказал, что нет, этим будет заниматься он. Мы хотели поехать с ним и поприсутствовать при осмотре специалистами из АРК, но он сказал: ”Нет, не стоит”. Но стал нас активно уговаривал сделать доверенность на его имя, чтобы он мог поставить машину на учет и все оформить. На что я сказала: ”Нет, никаких доверенностей не будет”. В итоге решили, что он ставит ее на учет, и потом мы передаем ему деньги, а он нам — машину. Но надо было ждать еще почти неделю”.
На следующий день в разговоре с друзьями, рассказывая о новостях в своей жизни, супруги поделились планами купить ”Мерс”. А друзья спросили: ”А вы вообще эту машину проверяли? Надо же сделать техосмотр, если она из-за границы — пробить по зарубежным базам данных”.
”9 сентября мы написали Леониду СМС и попросили VIN-код этой машины, — рассказывает Марина. — Он скинул его, а потом перезвонил и сказал: ”Вы только не вбивайте его на всяких подозрительных сайтах!” Что за подозрительные сайты — не уточнил”.
Заплатив 9 евро за информацию из зарубежных баз данных, супруги узнали, что продавец их ввел в заблуждение по двум пунктам: и модель ”Мерседеса” была не Е 220, а Е 200. И объем двигателя был не 2.2, а 2.1.
”Казалось бы, мелочи, но мы поняли, что связались с нечестным человеком, — говорит Марина. — Позвонили ему 11 сентября и сказали, что отказываемся от покупки. И просим вернуть предоплату. На что Леонид ответил, что ничего нам не вернет”.
Они также написали ему в тот же день на электронную почту заявление, что отказываются от покупки и просят вернуть деньги. Ответа не было.
Супруги тогда подали жалобу в Комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты потребителя и технического надзора. Комиссия дала Леониду время до 27.09., чтобы вернуть эти деньги добровольно. Леонид этого не сделал, и теперь будет назначено заседание.
”На самом деле все было совсем не так, — уверяет Леонид. — Было два ”Мерса”, один Е 220, другой — Е 200. Объявление с одним из них было выставлено, со вторым — нет. Они оба смотрели и VIN-коды обоих сфотографировали. Потом внесли плату за бронировку. 11 сентября мы должны были встретиться, чтобы они подписали доверенность. А 13 сентября было назначено время в АРК, чтобы поставить машину на учет. Техосмотр у нее еще действовал. Но 11 сентября они на подписание доверенности не приехали, не писали, не звонили, и о том, что не хотят покупать эту машину, сообщили мне только 13-го. Поэтому я им и сказал, что не буду возвращать им плату за бронирование”.
Однако на вопросы, почему же тогда супруги просили его выслать им VIN-код, если он у них уже якобы был, и VIN-код какого ”Мерса”, и за какой в итоге ”Мерс” переводили предоплату, Леонид стал отвечать уже довольно сбивчиво и в итоге признался, что точно не помнит.
”Они мне потом позвонили и сказали, что у них — финансовые проблемы, поэтому они передумали покупать ”Мерс”, — заверяет он. — А я виноват, что они переоценили свои финансовые возможности? Да, я знаю, что деньги у них были на руках, и что они готовы были заплатить всю сумму в тот же день. Но потом в итоге что-то произошло — может, нашли машину подешевле, может, поняли, что ”Мерс” этот не потянут, — и решили отказаться от покупки. Не проблема! Если бы они 11-го приехали и сообщили бы мне, что передумали, я бы вернул им часть денег. Какую — не могу сказать, еще не знаю, да и говорить об этом уже нет смысла. Но они сказали о том, что передумали, только 13-го. Поэтому и денег своих они уже не увидят”.
На вопрос, почему не был заключен письменный договор о бронировании, где были бы во избежание таких ситуаций перечислены права и обязанности каждой из сторон, он отвечает, что был устный договор — и это тоже договор. И долго рассуждает, что всегда заключает с потенциальными покупателями в основном устные договоры, письменные бывают редко, если надо очень долго ждать, месяц или около того. И никогда он не возвращает плату за бронирование.
”Я все время так делаю, и никогда проблем не было, — уверяет Леонид. — Такое — первый раз”.
Однако супруги категорически отрицают наличие второго ”Мерса” и договоренность о каких-либо доверенностях: ”Никаких доверенностей, мы сразу ему сказали. Мы ему 10 000 евро и еще доверенность? Нет. А 11 сентября мы ему писали и звонили, есть доказательства. Он сейчас придумывает что угодно, лишь бы деньги не возвращать. Да и внезапно откуда-то появившийся второй ”Мерс” — это уже просто смешно! Если они так активно размножаются, интересно, сколько ”Мерсов” будет уже к заседанию суда?”
История 2: квартира
Анастасия давно мечтала о собственной квартире. И недавно нашла подходящий вариант: идеально было все! И месторасположение, и состояние недвижимости, и цена.
”Мне хватало моих накоплений на первый взнос, — рассказывает она. — И зарплату недавно повысили, так что банк без проблем давал кредит. Я сказала маклеру, что хочу купить эту квартиру, она составила договор бронирования, мы с хозяевами его подписали. Я уже начала готовиться к переезду в новую красивую квартиру, как вдруг началось что-то странное…”
Анастасия говорит, что в один прекрасный вечер читала новости на одном из порталов, и сбоку, как обычно, всплыла реклама о продаже недвижимости.
”Боковым зрением я заметила что-то очень знакомое, — рассказывает молодая женщина. — Стала всматриваться: да это же моя квартира мечты! Сначала я подумала, что это — старое объявление, ведь маклер после договора о бронировании должен был его снять. Но, кликнув на фото и перейдя на сайт, я поняла: объявление еще активно! Эту — мою! — квартиру продолжали продавать. Цена при этом выросла на 15 000 евро”.
Анастасия вспоминает, что как в тумане взяла телефон и позвонила маклеру. Та нехотя призналась, что объявление хозяева сказали не снимать, а цену поднять. И звонит очень много желающих.
”Я была просто в шоке! — говорит молодая женщина. — Я ведь уже сказала хозяйке съемного жилья, что в следующем месяце съезжаю. Уже договорилась с банком о кредите. А хозяева этой продаваемой квартиры решили в бум срубить побольше бабла… Я не удивлюсь, если они со всеми заключали договоры бронирования и брали предоплату”.
В итоге ту квартиру продали. Не Анастасии. Она осталась у разбитого корыта. Предоплату ей, правда, с денег от продажи вернули. Но осадочек остался.
Комментируя ситуацию на рынке недвижимости сейчас в общем, член правления бюро Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман говорит, что такие истории встречаются все же довольно редко.
”Большинство продавцов обычно стараются поступать честно, — констатирует он. — Маклер, понятное дело, тут ни в чем не виноват: как хозяева сказали, так он и должен делать. Но с этической точки зрения владельцы недвижимости тут, конечно, поступили не очень красиво и этично. Да, в нынешнее время, когда спрос больше предложения, хозяева домов и квартир пытаются выжать по максимуму…”
Специалист советует: единственный вариант защититься от таких ситуаций — заключать договор бронирования у нотариуса.
”Понятно, что продавец недвижимости не захочет нести лишние расходы, поэтому за договор бронирования у нотариуса придется заплатить покупателю, — констатирует Пеэп Сооман. — Но для покупателя это — единственный вариант защитить свои деньги и свои интересы. Простые договоры бронирования не имеют такой силы, как нотариально заверенные, и покупателю с простым договором при отстаивании своих прав особо-то и не на что рассчитывать”.
Он добавляет, что раньше такого не было, когда на недвижимость был такой дикий спрос. И раньше покупатели диктовали продавцам свои условия, а не наоборот. Но сейчас ситуация изменилась, хорошие объекты быстро улетают, предложений мало, и в этом свете не исключены различные мошенничества и нехорошие схемы.
”Возможно, кто-то где-то и собирает со всех потенциальных покупателей предоплату, а потом не хочет возвращать, — говорит он. — Но я с такими ситуациями еще не сталкивался. Если ваши деньги взяли, а квартиру вам не продали, и вы теперь не можете купить какую-то другую, я советую активно отстаивать свои права всеми возможными способами — писать заявления в полицию, обращаться к юристу и так далее”.
6 ВОПРОСОВ О ДОГОВОРЕ БРОНИРОВАНИЯ
Руководитель Комитета по потребительским спорам Вейко Копамеэс отвечает на вопросы о договоре бронирования.
Часто ли бывают такие ситуации, как у пары, которая хотела купить автомобиль и теперь не может вернуть предоплату?
Комитет по потребительским спорам часто рассматривает жалобы потребителей на продавцов подержанных автомобилей, но проблемы бывают разные. В случае с подержанными автомобилями наиболее частой проблемой в потребительских спорах является позднее обнаружение скрытых дефектов (неисправностей) автомобиля и споры о том, кто несет ответственность за устранение таких дефектов. По поводу авансовых платежей споров не было.
Были ли уже проблемы с данной фирмой?
В отношении этой компании (Boss Cars OÜ) в 2021 году была зарегистрирована одна жалоба. Насколько нам известно, потребители не сталкивались с какими-либо значительными проблемами с этой компанией.
На какие сигналы следует обращать внимание и что может свидетельствовать о том, что это — нечестный продавец?
Опасным признаком может быть ситуация, когда компания работает очень недолго, и у нее есть налоговые долги. Всегда стоит проверять, не находится ли юридическое лицо в черном списке Комитета по потребительским спорам. Онлайн-система Транспортного управления предоставляет информацию о предыдущем использовании транспортного средства, а данные о дорожно-транспортных происшествиях и участии в авариях можно найти на сайте дорожного страхования.
Если продавец уговаривает сделать предоплату, утверждая, что есть другие покупатели и ”машина уйдет”, не надо ли насторожиться?
Да, как и при заключении любого договора, при покупке автомобиля вам необходимо провести подготовительную работу, чтобы убедиться, что ваши отношения с продавцом честные и что он заслуживает доверия. Незнание того, кому и за что вы переводите свои деньги, может стать источником последующих споров.
Должны ли стороны заключать при передаче предоплаты договор бронирования?
Закон об обязательствах разъясняет понятие ”депозит”, который представляет собой денежную сумму, передаваемую одной стороной договора другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Закон также разъясняет, что, если договор не исполняется по вине продавца, потребитель, оплативший депозит, может потребовать его возврат. При составлении договора следует исходить из принципа, что содержание договора должно быть понятно обеим сторонам.
С юридической точки зрения, стороны могут свободно договариваться между собой о чем угодно, при условии, что договоренности соответствуют закону.
Поэтому не запрещается вносить предоплату/плату за бронирование (термин ”депозит” регулируется законодательством), если такое соглашение заключено и устраивает обе стороны.
Но недобросовестная торговля или обман потребителей недопустимы. И в случаях, когда присутствуют признаки мошенничества, можно обратиться в Департамент полиции и погранохраны.
Если потенциальный покупатель выявил обман или важные неточности в технических характеристиках машины в объявлении, которые меняют его планы по покупке данной машины (Е 220 он хочет, а Е 200 — нет. Мотор 2.2 он хочет, а мотор 2.1 нет), может ли он отказаться и получить обратно свои деньги?
Поступающие нам жалобы главным образом основаны на несоответствии автомобиля условиям договора и первоначальным заявлениям продавца. И в некоторой степени, к сожалению, рынок подержанных автомобилей также характеризуется введением в заблуждение и сокрытием ошибок сторонами сделки, которые затем становятся очевидными на более позднем этапе.
Вероятно, это намеренное поведение некоторых продавцов, поскольку если дефекты не проявляются сразу, или если потребитель не обращается к торговцу своевременно, или если он берет на себя устранение дефектов, то потребитель не может обратиться к нему снова, так как продавец предполагает, что произошел естественный износ товара. При естественном износе ответственность за дефект несет потребитель.
Продавцы обычно не признают, что товар не соответствует условиям договора. Поэтому, если вы не можете договориться с продавцом устно, направьте ему письменную претензию в свободной форме с указанием конкретного недостатка и того, что вы хотите получить. Продавец обязан ответить на жалобу в течение 15 дней с момента ее получения.