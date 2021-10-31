Почему люди в Эстонии при приобретении машины или квартиры остаются без покупки и денег? Как себя обезопасить?

”Так как машина была пригнана из Бельгии и еще не стояла на учете в Эстонии, нужно было, чтобы ее зарегистрировали в АРК, — рассказывает Марина. — Мы хотели ее купить в тот же день и сами поставить на учет, но Леонид сказал, что нет, этим будет заниматься он. Мы хотели поехать с ним и поприсутствовать при осмотре специалистами из АРК, но он сказал: ”Нет, не стоит”. Но стал нас активно уговаривал сделать доверенность на его имя, чтобы он мог поставить машину на учет и все оформить. На что я сказала: ”Нет, никаких доверенностей не будет”. В итоге решили, что он ставит ее на учет, и потом мы передаем ему деньги, а он нам — машину. Но надо было ждать еще почти неделю”.

”Муж загорелся, сказал, что влюбился, хочет именно эту машину и никакую другую, — рассказывает Марина. — Мы вернулись домой, еще раз все обдумали и вечером позвонили продавцу, чтобы сказать: ”Берем!” Однако продавец нам сообщил, что на нее есть и другие желающие, поэтому если мы не хотим, чтобы она ушла, нужно внести предоплату — 500 евро”.

”Муж всегда мечтал о ”Мерседесе” и, получив свои деньги из II ступени — а это было порядка 10 000 евро, стал присматривать себе машину, — рассказывает Марина. — И вот увидел буквально машину мечты! Е 220, объем двигателя — 2.2, 2012 год”.

В свете ажиотажа продавцы начали хитрить и порой утаивать важную информацию об интересующем покупателя товаре. Как же быть, если деньги за бронь заплачены, но продавец начал вести себя странно или же вообще откровенно лгать?

Однако на вопросы, почему же тогда супруги просили его выслать им VIN-код, если он у них уже якобы был, и VIN-код какого ”Мерса”, и за какой в итоге ”Мерс” переводили предоплату, Леонид стал отвечать уже довольно сбивчиво и в итоге признался, что точно не помнит.

”На самом деле все было совсем не так, — уверяет Леонид. — Было два ”Мерса”, один Е 220, другой — Е 200. Объявление с одним из них было выставлено, со вторым — нет. Они оба смотрели и VIN-коды обоих сфотографировали. Потом внесли плату за бронировку. 11 сентября мы должны были встретиться, чтобы они подписали доверенность. А 13 сентября было назначено время в АРК, чтобы поставить машину на учет. Техосмотр у нее еще действовал. Но 11 сентября они на подписание доверенности не приехали, не писали, не звонили, и о том, что не хотят покупать эту машину, сообщили мне только 13-го. Поэтому я им и сказал, что не буду возвращать им плату за бронирование”.

Супруги тогда подали жалобу в Комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты потребителя и технического надзора. Комиссия дала Леониду время до 27.09., чтобы вернуть эти деньги добровольно. Леонид этого не сделал, и теперь будет назначено заседание.

Они также написали ему в тот же день на электронную почту заявление, что отказываются от покупки и просят вернуть деньги. Ответа не было.

”Казалось бы, мелочи, но мы поняли, что связались с нечестным человеком, — говорит Марина. — Позвонили ему 11 сентября и сказали, что отказываемся от покупки. И просим вернуть предоплату. На что Леонид ответил, что ничего нам не вернет”.

Заплатив 9 евро за информацию из зарубежных баз данных, супруги узнали, что продавец их ввел в заблуждение по двум пунктам: и модель ”Мерседеса” была не Е 220, а Е 200. И объем двигателя был не 2.2, а 2.1.

”9 сентября мы написали Леониду СМС и попросили VIN-код этой машины, — рассказывает Марина. — Он скинул его, а потом перезвонил и сказал: ”Вы только не вбивайте его на всяких подозрительных сайтах!” Что за подозрительные сайты — не уточнил”.

На следующий день в разговоре с друзьями, рассказывая о новостях в своей жизни, супруги поделились планами купить ”Мерс”. А друзья спросили: ”А вы вообще эту машину проверяли? Надо же сделать техосмотр, если она из-за границы — пробить по зарубежным базам данных”.

”Они мне потом позвонили и сказали, что у них — финансовые проблемы, поэтому они передумали покупать ”Мерс”, — заверяет он. — А я виноват, что они переоценили свои финансовые возможности? Да, я знаю, что деньги у них были на руках, и что они готовы были заплатить всю сумму в тот же день. Но потом в итоге что-то произошло — может, нашли машину подешевле, может, поняли, что ”Мерс” этот не потянут, — и решили отказаться от покупки. Не проблема! Если бы они 11-го приехали и сообщили бы мне, что передумали, я бы вернул им часть денег. Какую — не могу сказать, еще не знаю, да и говорить об этом уже нет смысла. Но они сказали о том, что передумали, только 13-го. Поэтому и денег своих они уже не увидят”.

На вопрос, почему не был заключен письменный договор о бронировании, где были бы во избежание таких ситуаций перечислены права и обязанности каждой из сторон, он отвечает, что был устный договор — и это тоже договор. И долго рассуждает, что всегда заключает с потенциальными покупателями в основном устные договоры, письменные бывают редко, если надо очень долго ждать, месяц или около того. И никогда он не возвращает плату за бронирование.

”Я все время так делаю, и никогда проблем не было, — уверяет Леонид. — Такое — первый раз”.

Однако супруги категорически отрицают наличие второго ”Мерса” и договоренность о каких-либо доверенностях: ”Никаких доверенностей, мы сразу ему сказали. Мы ему 10 000 евро и еще доверенность? Нет. А 11 сентября мы ему писали и звонили, есть доказательства. Он сейчас придумывает что угодно, лишь бы деньги не возвращать. Да и внезапно откуда-то появившийся второй ”Мерс” — это уже просто смешно! Если они так активно размножаются, интересно, сколько ”Мерсов” будет уже к заседанию суда?”

История 2: квартира

Анастасия давно мечтала о собственной квартире. И недавно нашла подходящий вариант: идеально было все! И месторасположение, и состояние недвижимости, и цена.