Купили "воздух" вместо жилья: из многоквартирного дома выселяют 14 семей с детьми

До конца ноября 14 латвийских семей с детьми, проживающие в Лиепае, на ул. Леню, 5, должны выселиться из своих квартир. Другого жилья у них нет, поэтому они могут оказаться на улице. Эти драматические события стали стремительно развиваться после того, как дом перешел в собственность самоуправления, однако предшествовала этому очень туманная история, когда вместо жилья люди фактически покупали "воздух".