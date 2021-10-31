Производитель ”Спутника V” назвал причины долгой регистрации вакцины в ВОЗ и ЕС
”Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция за денежные потоки — и между различными производителями вакцин, и косвенно между странами, где эти фармацевтические компании работают”, — отметил Гинцбург в первую очередь.
К тому же, он считает, что европейское законодательство не ”гармонизировано” с российским. Ученый привел пример, что в России вакцинный препарат оценивается по 18 критериям, а в западно-европейской практике — по 16 критериям, при этом два из них не совпадают с российскими. ”Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные. Поэтому гармонизировать их приходится в процессе проверки. И это порождает задержки”, — объяснил Гинцбург.
Он также отметил, что если бы вакцину оценивали по результатам ее практического использования, то это могло бы ускорить процесс. ”Спутник V” может защищать организм от большого количества штаммов коронавируса, но, как подчеркнул ученый, ”чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть”.
Помимо того Гинцбург указал, что российские препараты в целом не признаются европейским сообществом, а если и выходят на рынок, то под брендами европейских фармацевтических компаний. ”С нашей вакциной мы так поступить не можем по очевидным причинам”, — заключил ученый.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию ”Спутника V” в EMA в январе 2021 года. 13 июля агентство Reuters со ссылкой на источники передавало, что процесс одобрения российском вакцины задерживается из-за того, что разработчик препарата не предоставил нужных данных группе французских ученых, которые проверяют его перед EMA. Речь шла о документальных подтверждениях соответствия главного банка клеток (Master Cell Bank) одному из регламентов ЕС. Кроме того, ученым было неясно, как разработчики ”Спутника V” отслеживали негативные последствия после прививки во время испытаний. В РФПИ заявили, что в материале Reuters были грубые ошибки и неверные факты, а сотрудники агентства ”распространяют заведомо ложную и некорректную информацию”. Кроме того, ”Спутник V” столкнулся с ”давлением со стороны международного фармацевтического лобби”, считают в фонде.
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