Производитель ”Спутника V” назвал причины долгой регистрации вакцины в ВОЗ и ЕС

”Сейчас в мире идет очень сильная конкуренция за денежные потоки — и между различными производителями вакцин, и косвенно между странами, где эти фармацевтические компании работают”, — отметил Гинцбург в первую очередь.

К тому же, он считает, что европейское законодательство не ”гармонизировано” с российским. Ученый привел пример, что в России вакцинный препарат оценивается по 18 критериям, а в западно-европейской практике — по 16 критериям, при этом два из них не совпадают с российскими. ”Это не говорит о том, что российская или зарубежная система плохая. Просто они разные. Поэтому гармонизировать их приходится в процессе проверки. И это порождает задержки”, — объяснил Гинцбург.

Он также отметил, что если бы вакцину оценивали по результатам ее практического использования, то это могло бы ускорить процесс. ”Спутник V” может защищать организм от большого количества штаммов коронавируса, но, как подчеркнул ученый, ”чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть”.

Помимо того Гинцбург указал, что российские препараты в целом не признаются европейским сообществом, а если и выходят на рынок, то под брендами европейских фармацевтических компаний. ”С нашей вакциной мы так поступить не можем по очевидным причинам”, — заключил ученый.