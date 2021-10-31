Сводка за сутки: авария со скорой, пьяная девочка на самокате, цепная авария. Подробности пяти ДТП с тяжелыми последствиями

30 октября в районе полудня на 226-м километре дороги Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа (село Пийганди, Пылвамаа) автомобиль Honda CR-V, которым управляла 27-летняя женщина, начал выполнять левый поворот. 60-летний водитель шедшего следом грузовика Volvo FH заметил это слишком поздно, попытался избежать столкновения, но это не удалось. Водителя Honda доставили на медицинский осмотр в больницу.

В 12.26 в Таллинне на перекрестке Сыпрузе пст. и Линну теэ автомобиль Volkswagen Golf врезался в ехавшую по второстепенной дороге с аварийным сигналом машину скорой помощи Mercedes-Benz Sprinter 318, за рулем которой находилась 35-летняя женщина. По предварительным данным, для Volkswagen Golf горел зеленый свет светофора. Водителя скорой помощи доставили в больницу, обстоятельства ДТП выясняются.

В 15.12 в Мууга (Харьюмаа) автомобиль Skoda Octavia, которым управляла 21-летняя женщина, врезался сзади в остановившийся Peugeot 5008, за рулем которого находился 22-летний мужчина. Peugeot в свою очередь столкнулся со стоявшим впереди него Volkswagen Passat (водитель — 30-летняя женщина). Водитель Škoda был доставлен в больницу.

В 15.55 в Таллинне на дорожке для легкого транспорта рядом с Мяхе-Каазику теэ 40-летний мужчина на велосипеде столкнулся с двигавшейся в том же направлении 69-летней женщиной. Пешеход была доставлена в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

В 23.11 полиции сообщили об инциденте в Таллинне на Нарвском шоссе, где 16-летняя девочка с признаками опьянения упала во время поездки на электрическом самокате. Пострадавшую доставили в больницу.

За сутки полиция задержала одного водителя в состоянии наркотического опьянения и 26 водителей в состоянии алкогольного опьянения.