Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана

Великобритания впервые с момента захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" предоставила убежище около 30 афганцам в связи с их принадлежностью к сообществу ЛГБТ. Они являются одними из "наиболее уязвимых людей в Афганистане" при исламистском режиме, заявило в субботу, 30 октября, министерство иностранных дел Великобритании. "Многие из них сталкиваются с растущим преследованием, дискриминацией и агрессией", — отмечается в заявлении МИД

Группа из 29 афганцев, включая студентов и активистов, которые неоднократно выступали за права ЛГБТ, прибыла в Великобританию 29 октября, чтобы "начать новую жизнь". Правительство объявило, что в ближайшие месяцы в Великобританию приедет еще больше представителей афганских сексуальных меньшинств. "Мы сыграли ключевую роль в освобождении этих людей и будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь афганцам, находящимся в группе риска, покинуть страну", — говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Талибы забивали геев камнями



Британская акция должна послужить моделью для дальнейшего экстренного переселения афганцев, принадлежащих к сообществу ЛГБТ по всему миру, заявила исполнительный директор крупнейшей в Великобритании организации по защите прав сексуальных меньшинств "Стоунволл" Нэнси Келли.

Талибы вернулись к власти в августе, примерно через 20 лет после того, как США и их союзники вошли в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Несмотря на то что формально исламисты взяли на себя обязательство уважать права меньшинств и женщин, количество сообщений о нарушениях прав человека растет. Во время правления талибов в 1996-2001 годах из Афганистана неоднократно поступали сообщения о том, что геев казнили, забивая камнями.