Очередное эстонское подразделение готово к отправке в Мали

”Бойцы получили представление о задачах, которым им предстоит выполнять в зоне проведения операции. Мы оттачивали навыки на протяжении двух месяцев, с итоговым упражнением подразделение справилось хорошо”, — пояснил командир взвода BKN-11 Estpla младший лейтенант Михкель Тамм.

На заключительном этапе подготовки прошли учения Sleipnir-11: на них разыгрывались наиболее вероятные сценарии из тех, которые придется выполнять подразделению, а также отрабатывалось выполнение основных задач — охрана базы, патрулирование и действия в составе сил быстрого реагирования.

На данный момент в Мали находится пехотный взвод BKN-10 Estpla, развернутый в зоне проведения операции в августе этого года. Бойцы BKN-11 Estpla сменят своих коллег в декабре. Эстонский контингент находится на побережье реки Нигер на базе в городе Гао, в основном он действует в условиях городской застройки — несет караульную службу и проводит совместные патрули с французскими военнослужащими.

Организованная вооруженными силами Франции в 2014 году операция ”Бархан” проводится в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере, она нацелена на противодействие исламистским террористическим группировкам и нелегальной миграции из Африки в Европу.