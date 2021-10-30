Церкви: христианская вера не идет в разрез с вакцинацией

В православных храмах тщательно следят за тем, чтобы прихожане носили маски и соблюдали дистанцию. Для похода в церковь ковид-сертификат не требуется, однако Эстонская православная церковь благосклонна к вакцинации. Ведь в том числе благодаря ей улучшится эпидемиологическая ситуация в стране, соответственно, и церкви смогут быть открытыми для всех желающих, а не только для 50% прихожан, как сейчас.

"Мы не говорим "да", не говорим "нет". Но все-таки священники напоминают людям, что желательно вакцинироваться. В основном потому, что и в последнем обращении правительства, и в обращении митрополита говорится о том, что все-таки стоит задуматься. В конце концов, мы сами заинтересованы в том, чтобы у нас завтра было все открыто," — объяснил позицию церкви член Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата Сергей Мянник..

Представитель лютеранской церкви поддерживает коллегу и заверяет, что христианская вера ни в коем случае не запрещает вакцинироваться. Такой шаг скорее показывает заботу не только о себе, но и о ближнем. Пастор вспоминает библейскую заповедь: "Возлюби ближнего твоего как самого себя".