Полиция возбудила семь производств о проступке за нарушение масочного режима

"В пятницу вечером, 29 октября, пять человек злонамеренно планировали без масок войти в магазин на Палдиском шоссе. Они отказались надеть защитные маски и не захотели покидать помещение. Сотрудники полиции отвезли их в участок и возбудили дело о проступке", — сообщила полиция.

"В тот же вечер в полицию поступил еще один вызов в магазин в Ласнамяэ, где две женщины отказались надеть маску и покинуть магазин. Прибывший на место полицейский патруль доставил женщин в отделение, в их отношении также было начато производство о проступке", — отмечается в сообщении.

Полиция объяснила, что производство о проступках было возбуждено соответствии с Законом о профилактике и контроле инфекционных заболеваний, подчеркнув, что за нарушение масочного режима люди могут быть оштрафованы на сумму до 400 евро.

Полиция отмечает, что оба события разрешились мирно.