На жительницу Санкт-Петербурга завели дело об оскорблении чувств верующих. Она сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора

СК сообщил, что в рамках дела задержана 30-летняя женщина, которая ”проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела”. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинений.

Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает до года лишения свободы.

Пользователи соцсетей требуют от властей обратить внимание на фотографии некой модели, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора в трусах.



Опять задели чувства чьи-то. Все стали такие обидчивые...

Такие фото пошлость и безвкусица, но не плевать ли? pic.twitter.com/KtFqSescpT — Дикий Петербург (@Wild_SPb) October 29, 2021

Фотография снята летом, однако снимки широко распространились в соцсетях только в конце октября. Издание ”Мегаполис” писало, что женщину на фотографии зовут Ирина Волкова, а снимки первоначально появились в ее инстаграме, у которого чуть более четырех тысяч подписчиков.

В пресс-службе Исаакиевского собора после распространения снимков еще до возбуждения уголовного дела заявляли, что не намерены обращаться в правоохранительные органы, так как ”не могут управлять тем, что происходит за пределами собора”. Сама Волкова в сторис рассказала, что начала получать угрозы. Она также удалила оригинальный пост из своего инстаграма.

О возбуждении уголовного дела против Волковой стало известно на следующий день после того, как суд в Москве приговорил к десяти месяцам лишения свободы блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и модель Анастасию Чистову — они сфотографировались на фоне храма Василия Блаженного, изображая оральный секс.

Фотография, за которую Бобиев и Чистова получили срок, была опубликована в соцсетях блогера 29 сентября. На снимке, сделанном на Васильевском спуске, женщина в куртке стоит на коленях перед Бобиевым, а тот держит ее за волосы. Блогер подписал снимок так: ”Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить”.