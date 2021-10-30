На жительницу Санкт-Петербурга завели дело об оскорблении чувств верующих. Она сфотографировалась в стрингах на фоне Исаакиевского собора(22)
СК сообщил, что в рамках дела задержана 30-летняя женщина, которая ”проявив явное неуважение к обществу, унижая и оскорбляя религиозные чувства верующих, сделала на фоне вышеуказанного собора фотоснимок и видеозапись с обнаженными частями тела”. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинений.
Статья об оскорблении чувств верующих предусматривает до года лишения свободы.
Фотография снята летом, однако снимки широко распространились в соцсетях только в конце октября. Издание ”Мегаполис” писало, что женщину на фотографии зовут Ирина Волкова, а снимки первоначально появились в ее инстаграме, у которого чуть более четырех тысяч подписчиков.
В пресс-службе Исаакиевского собора после распространения снимков еще до возбуждения уголовного дела заявляли, что не намерены обращаться в правоохранительные органы, так как ”не могут управлять тем, что происходит за пределами собора”. Сама Волкова в сторис рассказала, что начала получать угрозы. Она также удалила оригинальный пост из своего инстаграма.
О возбуждении уголовного дела против Волковой стало известно на следующий день после того, как суд в Москве приговорил к десяти месяцам лишения свободы блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и модель Анастасию Чистову — они сфотографировались на фоне храма Василия Блаженного, изображая оральный секс.
Фотография, за которую Бобиев и Чистова получили срок, была опубликована в соцсетях блогера 29 сентября. На снимке, сделанном на Васильевском спуске, женщина в куртке стоит на коленях перед Бобиевым, а тот держит ее за волосы. Блогер подписал снимок так: ”Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить”.
Приговор Бобиеву и Чистовой стал первым реальным сроком по статье об оскорблении чувств верующих, появившейся в уголовном кодексе в 2013 году.
23 октября стало известно о еще одном аналогичном деле. Его завели из-за видео, на котором женщина на фоне храма Василия Блаженного оголила грудь. Подозреваемая, 22-летняя Лолита Богданова, находится под подпиской о невыезде. Сама Богданова говорила, что видео было сделано еще несколько лет назад и что выложила в интернет его не она.