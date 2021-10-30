Мэр Раквере Трийн Варек находится в больнице с коронавирусом, у нее 30-процентное поражение легких

Многие люди, получившие вирус, также серьезно страдают, особенно те, кто получил вакцину Astra Zeneca. 44-летний мэр Раквере Трийн Варек также получил особо тяжелую форму и на восьмой день был госпитализирован, где также было диагностировано серьезное повреждение легких.

Многие вакцинированные люди тяжело заболевают коронавирусом, особенно те, кто привит Astra Zeneca. В тяжелой форме протекает болезнь у мэра Раквере Трийн Варек (44). На восьмой день болезни она была госпитализирована. Трийн получила вторую дозу Astra Zeneca в июне.

Помимо сильной слабости, у Варек была рвота, боль в груди и нехватка воздуха. В больнице у нее обнаружили обширную пневмонию, которая уже вызвала 30-процентное повреждение легких.