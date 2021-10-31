За рубежом
31.10.2021, 22:17

От "гибридных больниц" до палаток: как медицина в Латвии готовится к потоку "ковидных" пациентов

 
Виестурс Радовицс
журналист, rus.delfi.lv
Foto: DELFI
3000 пациентов с Covid-19 - таково максимальное количество больных, которые могут разместиться в латвийских лечебных заведениях, : согласно прогнозам местного Министерства здравоохранения. Если этот рубеж будет преодолен, пациентов придется размещать в спортзалах, армейских палатках и тому подобных помещениях. Минздрав Латвии надеется, что до этого не дойдет, однако уже изучает варианты действий на случай, если ситуация в стране не улучшится.

"Я скептически отношусь к так называемым полевым госпиталям. У нас проблемы с подачей кислорода даже в больнице — и в стране, и в Европе нехватка кислородных баллонов. Обменного фонда, чтобы отдавать баллоны на заполнение, у нас практически нет. Почти все пациенты, которые поступили в больницу, зависят от кислорода. До тех пот, пока проблема с кислородом не будет решена, смысл полевых госпиталей ничтожен. Они превратятся в хосписы, а не в медицинские учреждения", — уверен руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.