От "гибридных больниц" до палаток: как медицина в Латвии готовится к потоку "ковидных" пациентов

"Я скептически отношусь к так называемым полевым госпиталям. У нас проблемы с подачей кислорода даже в больнице — и в стране, и в Европе нехватка кислородных баллонов. Обменного фонда, чтобы отдавать баллоны на заполнение, у нас практически нет. Почти все пациенты, которые поступили в больницу, зависят от кислорода. До тех пот, пока проблема с кислородом не будет решена, смысл полевых госпиталей ничтожен. Они превратятся в хосписы, а не в медицинские учреждения", — уверен руководитель Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов.