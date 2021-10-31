31.10.2021, 22:17
От "гибридных больниц" до палаток: как медицина в Латвии готовится к потоку "ковидных" пациентов
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3000 пациентов с Covid-19 - таково максимальное количество больных, которые могут разместиться в латвийских лечебных заведениях, : согласно прогнозам местного Министерства здравоохранения. Если этот рубеж будет преодолен, пациентов придется размещать в спортзалах, армейских палатках и тому подобных помещениях. Минздрав Латвии надеется, что до этого не дойдет, однако уже изучает варианты действий на случай, если ситуация в стране не улучшится.