За минувшие сутки в Литве был выявлен 3231 новый случай заражения коронавирусом, в Латвии — 2879

Среди скончавшихся от коронавируса 14 человек были не привиты или привиты не полностью. За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 3606 человек, полную схему вакцинации завершил 9731 житель, пишет ru.delfi.lt.

В больницах сейчас проходит лечение 1662 пациента с COVID-19. 132 из них находятся в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено 13,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал расти и составил 1422,2 случая. Доля положительных тестов за поднялась до 14,8%.

В Латвии в минувшие сутки было произведено 27 429 тестов, доля позитивных результатов — 10,5%. Из 2 879 заболевших большинство — 2 065 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 814 инфицированных прошли вакцинацию, пишет rus.delfi.lv.

Среди скончавшихся — два человека в возрасте 40-49 лет, пятеро в возрасте 50-59 лет. Одиннадцать погибших относились к возрастной группе 60-69 лет. В возрасте 70-79 лет ушли из жизни восемь человек, в возрасте 80-89 лет — также восемь. Шесть умерших — старше 90 лет.

Среди умерших 36 покойных не были вакцинированы, трое — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1801,1.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у более чем 217 тысяч человек при населении в 1,89 млн человек.