30.10.2021, 16:12
Анетт Контавейт вышла в финал теннисного турнира в Трансильвании(1)
Фото: Scanpix
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт обыграла шведку Ребекку Петерсон в полуфинале турнира "Трансильвания Оупен", проходящем в румынском городе Клуж-Напока.
Счет по партиям — 6:3, 6:2. В финале Анетт встретится с победительницей матча между Симоной Халеп и Мартой Костюк. В случае победы на турнире, Анетт сможет принять участие в итоговом финальном турнире женской теннисной ассоциации (WTA).
Напомним, что Контавейт с середины августа одержала 25 побед в 28 матчах, выиграв крупный турнир WTA "Кубок Кремля".