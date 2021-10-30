Анетт Контавейт вышла в финал теннисного турнира в Трансильвании

Счет по партиям — 6:3, 6:2. В финале Анетт встретится с победительницей матча между Симоной Халеп и Мартой Костюк. В случае победы на турнире, Анетт сможет принять участие в итоговом финальном турнире женской теннисной ассоциации (WTA).