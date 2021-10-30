Террор магазинов продолжается: в полицию сообщают о покупателях, которые отказываются надевать маски и уходить

В тот же вечер полиция получила вызов в магазин в Ласнамяэ, где две женщины отказывались надевать маски и выходить из магазина. На место происшествия прибыл полицейский патруль. Их тоже доставили в отделение полиции и составили производство по делу о проступке.

”Хотя оба события в магазинах разрешились мирно, очень жаль, что люди выражают свое недовольство таким образом в нынешней кризисной ситуации, — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс. — Намеренное посещение магазина без маски или другие подобные действия, а также призывы никоим образом не будут способствовать ослаблению ограничений и выходу из кризиса”.

Он добавил, что такое поведение неприлично и неэтично, потому что, к сожалению, многие наши соотечественники умирают каждый день из-за коронавируса, а врачи изо всех сил работают в больницах, спасая жизни.

”Коронакризис — это миссия полиции по спасению жизни. Поэтому мы всегда реагируем на подобные события”, — отметил Лаатс, который заверил, что полиция продолжит объяснять людям важность ношения масок. В отношении тех, кто будет отказываться, полиция будет заводить производство по делу о проступке.

На основании Статьи 462 Закона о профилактике инфекционных заболеваний и борьбе с ними грозит наказание в размере до 100 штрафных единиц.