ПАМЯТКА: Как попасть на тестирование и где найти результаты теста?

1. НАПРАВЛЕНИЕ НА ТЕСТИРОВАНИЕ СО СТОРОНЫ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА И/ИЛИ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 1220

При наличии симптомов болезни (признаки заболевания дыхательных путей, насморк, повышенная температура, затрудненное дыхание, слабость, мышечные боли) позвоните своему семейному врачу, а если это невозможно — по консультационному номеру семейных врачей 1220. Специалисты телефонной линии выписывают направления с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00.

После того как выписанное семейным врачом направление попадает в систему общественного тестирования, совершеннолетнему тестируемому (от 18 лет и старше) отправляется СМС-сообщение по номеру телефона, указанному в направлении. Данное сообщение открывает возможность самостоятельно записаться на сдачу пробы. При наличии направления вы можете записаться в интернет-регистратуре. Войти в систему можно с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart ID.

Тем, кто не записался самостоятельно, позвонят из колл-центра Medicum и SYNLAB. Если вам не позвонили из колл-центра в течение 48 часов, просим обратиться к своему семейному врачу, чтобы проверить наличие направления и правильность телефонного номера, указанного в направлении. Если у вас есть направление, и в нем указан правильный телефонный номер, позвоните по номеру телефона колл-центра 646 4848 (пн.-пт. 8-19, Сб 10-16). NB! Родитель не может записать ребенка на сайте koroonatestimine.ee. В данном случае нужно звонить по указанному выше номеру телефона.

Пробу можно бесплатно сдать в 21 пункте тестирования по всей Эстонии. Найти ближайший пункт тестирования можно на сайте koroonatestimine.ee.

2. ТЕСТИРОВАНИЕ БЛИЗКО КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЬНЫМИ