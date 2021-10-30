ПАМЯТКА: Как попасть на тестирование и где найти результаты теста?
1. НАПРАВЛЕНИЕ НА ТЕСТИРОВАНИЕ СО СТОРОНЫ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА И/ИЛИ ТЕЛЕФОННОЙ ЛИНИИ 1220
При наличии симптомов болезни (признаки заболевания дыхательных путей, насморк, повышенная температура, затрудненное дыхание, слабость, мышечные боли) позвоните своему семейному врачу, а если это невозможно — по консультационному номеру семейных врачей 1220. Специалисты телефонной линии выписывают направления с понедельника по воскресенье с 8.00 до 22.00.
После того как выписанное семейным врачом направление попадает в систему общественного тестирования, совершеннолетнему тестируемому (от 18 лет и старше) отправляется СМС-сообщение по номеру телефона, указанному в направлении. Данное сообщение открывает возможность самостоятельно записаться на сдачу пробы. При наличии направления вы можете записаться в интернет-регистратуре. Войти в систему можно с помощью ID-карты, mobiil-ID или Smart ID.
Тем, кто не записался самостоятельно, позвонят из колл-центра Medicum и SYNLAB. Если вам не позвонили из колл-центра в течение 48 часов, просим обратиться к своему семейному врачу, чтобы проверить наличие направления и правильность телефонного номера, указанного в направлении. Если у вас есть направление, и в нем указан правильный телефонный номер, позвоните по номеру телефона колл-центра 646 4848 (пн.-пт. 8-19, Сб 10-16). NB! Родитель не может записать ребенка на сайте koroonatestimine.ee. В данном случае нужно звонить по указанному выше номеру телефона.
Пробу можно бесплатно сдать в 21 пункте тестирования по всей Эстонии. Найти ближайший пункт тестирования можно на сайте koroonatestimine.ee.
2. ТЕСТИРОВАНИЕ БЛИЗКО КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЬНЫМИ
В отношении близко контактировавших с больными COVID-19 действует обязательный 10-дневный карантин (за исключением переболевших, вакцинированных и приравненных к вакцинированным лиц). Важно следить за состоянием здоровья. Если у вас возникли симптомы вирусного заболевания, следует немедленно связаться с семейным врачом (см пункт 1).
Близко контактировавшие с больными люди, не имеющие симптомов заболевания, при желании могут сделать ПЦР-тест в конце карантинного периода. Для получения направления и записи в ближайшем пункте следует позвонить по номеру 646 4848 (пн.-пт. — 8:00-19:00, сб. — 10:00-16:00). Это рекомендуется сделать на восьмой или девятый день карантина.
Учащиеся, которые близко контактировали с больным в школе или на кружках, начиная с 1 ноября 2021 года могут сделать ПЦР-тест не позднее чем на четвертый день после близкого контакта. Для получения направления и записи в подходящий пункт следует позвонить по номеру 646 4848 (пн.-пт. — 8:00-19:00, сб. —10:00-16:00). При отрицательном результате теста учащийся может вернуться к обучению в школе или кружках.
3. ТЕСТИРОВАНИЕ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ПОЕЗДКИ
По прибытии в Эстонию из стран, входящих в группу риска, можно пройти тестирование в терминалах A и D Таллинского порта в зонах прибытия пассажиров без автомобилей, а также в Таллиннском аэропорту и Нарвском пограничном пункте. Направление оформляется на месте, и это единственные пункты тестирования, где людей принимают в порядке живой очереди. Пункты тестирования открыты согласно графику прибытия кораблей и самолетов, а в другое время закрыты. В Нарве пункт работает круглосуточно. Если вы прибываете в Эстонию, пересекая сухопутную границу, записаться можно по телефону 678 0000 (пн.-пт. — 9:00-17:00). Пробу можно сдать в пунктах тестирования по всей Эстонии. Найти ближайший пункт тестирования можно на сайте koroonatestimine.ee.
Жителям Эстонии при предъявлении удостоверения личности с персональным кодом можно сделать бесплатный ПЦР-тест с забором пробы из носоглотки или посредством полоскания горла. Иностранцам следует оплатить стоимость теста в размере 67 €. Оплата производится банковской картой. В случае отрицательного результата теста уведомление лицам, пересекающим границу, высылается в виде СМС-сообщения.
4. ПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Стоимость платного тестирования определяет каждый поставщик услуги самостоятельно. Цены можно найти на сайтах поставщиков услуг, список которых опубликован по адресу: koroonatestimine.ee. Цены варьируют в промежутке от 44 до 60 €. Записываться следует через поставщика соответствующих услуг, связавшись с ним напрямую.
Услуги платного тестирования предлагают SYNLAB Eesti (Таллинн, Тарту, Пярну, Йыхви, Нарва), Medicum (Таллинн), Confido (различные города по всей Эстонии), Qvalitas (Таллинн), HeBa (Таллинн), многие больницы и т. п.
5. МОНИТОРИНГ
Различные мониторинговые проекты проводятся под руководством ученых из Тартуского университета. Если вы попадете в случайную выборку, вам будет отправлено соответствующее электронное письмо с инструкциями по заполнению анкеты, и только потом вы можете отправиться на тестирование. До заполнения анкеты попасть на тестирование нельзя. Более подробные инструкции отправляются отдельно каждому лицу, попавшему в случайную выборку.
ОБЩАЯ ПАМЯТКА ПО ТЕСТИРОВАНИЮ
- Сдать пробу можно по удостоверению личности с фотографией (ИД-карта, водительские права).
- Ребенок, у которого нет удостоверения личности, может сдать анализ с ученическим билетом.
- Приходите на тестирование вовремя.
- Приходя на тестирование, носите маску.
- В большинстве пунктов тестирования зона ожидания находится на улице, чтобы свести к минимуму распространение вируса, так что одевайтесь по погоде.
- На момент идентификации вашей личности вас попросят снять маску.
- При заборе пробы из носоглотки просим высморкаться перед сдачей пробы.
- При заборе пробы путем полоскания горла важно приходить на тестирование натощак, то есть не есть и не пить за один час до сдачи пробы; также в течение часа до тестирования нельзя курить и жевать жвачку.
- В момент сдачи пробы путем полоскания (во время полоскания) просим носить маску.
- Результаты тестирования публикуются в течение 24-48 часов в системе digilugu.ee и мобильном приложении TESTI, которое можно загрузить на сайте testi.me.