Белобровцев: решение перейти на частичное дистанционное обучение далось непросто

"Несмотря на то, что, по сравнению с другими самоуправлениями, количество инфицированных в Таллинне несколько меньше, было решено принять превентивные меры. Только за эти сутки (30 октября) в Эстонии прибавилось 1894 случая заражения коронавирусом, скончались 14 человек", — говорит вице-мэр.

По его словам, принимая решение о переводе школ на частичное дистанционное обучение, город опирался на среднесуточные показатели количества заболевших COVID-19 и ситуацию в школах. Также на решение повлияла и ведущаяся в данный момент вакцинация преподавательского состава бустерными дозами — для того, чтобы прививка начала максимально эффективно действовать, нужно определенное время.

"Решение перейти на частичное дистанционное обучение было принято на совещании с руководителями столичных школ. Оно далось непросто, но, учитывая текущее положение, город не мог отреагировать и не принять меры. По состоянию на среду, 27 октября, в столичных школах зафиксировано около 48 очагов заболевания, — комментирует Белобровцев. — Согласно статистике Департамента здоровья, наиболее высокий уровень инфицирования наблюдается среди учеников 10-14 лет, однако равномерно высокое распространение инфекции отмечено в большинстве школ и во всех возрастных группах, в том числе среди персонала. В общей сложности в школах уже почти 1000 зараженных. Очаги охватывают 92 классных комплекта, около 70 учителей инфицированы или находятся в самоизоляции".