В пункте вакцинации в Ласнамяэ можно также проконсультироваться о COVID-19

”Хотя показатель заболеваемости в Ласнамяэ ниже, чем прежде, мы обеспокоены общей тенденцией к росту уровня инфицирования. Я призываю всех воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию. Также благодарю всех тех, кто уже сделал прививку”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Пункт консультирования и вакцинации будет открыт в центре культуры ”Линдакиви” (ул. Коорти, 22) по будням с 12:00 до 19:00, по выходным — с 10:00 до 17:00. Изначально пункт будет работать две недели.

Получить прививку от COVID-19 могут лица, достигшие 12-летнего возраста. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ. На месте предлагаются препараты Pfizer/BioNTech и Moderna (для полного курса нужны две дозы), а также вакцина Janssen (достаточно одной дозы). Услугу консультирования и вакцинации в Линдакиви предоставляет предприятие Eldred OÜ.

”Важно помнить о том, что вакцина нужна и людям, которые перенесли заболевание. В этом случае лучшее время для вакцинации — спустя полгода после выздоровления. COVID-сертификат о вакцинации или перенесенной болезни при необходимости также можно распечатать в районной управе”, — добавил Свет.

В районной управе Ласнамяэ (Палласти, 54), а также в Ласнамяэском социальном центре (Пунане, 36) в рабочее время можно бесплатно распечатать COVID-справку, свидетельствующая об иммунизации, перенесенной болезни или сделанном недавно тесте. При необходимости сотрудники могут помочь человеку и направить его, но для этого необходимо взять с собой ID-карту и ее ПИН-коды. Если они утрачены, то следует обратиться в полицию. Сотрудники управы не могут помочь скачать справку на мобильный телефон.