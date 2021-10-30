За сутки в Эстонии прибавилось 1894 случая заражения коронавирусом, скончались 14 человек

По состоянию на утро 30 октября в больницах находятся 542 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 378 человек, из которых 266 человек (70%) не были вакцинированы, у 112 человек (30%) курс вакцинации завершен.

Скончались: 57-летняя женщина, 67-летний мужчина, 69-летняя женщина, 71-летний мужчина, 74-летний мужчина, две 74-летних женщины, 82-летняя женщина, 83-летний мужчина, 88-летний мужчина, 88-летняя женщина, 91-летняя женщина, 92-летний мужчина и 95-летняя женщина. У всех скончавшихся были сопутствующие заболевания.

За сутки в больницах была открыта 71 новая история болезни. Скончались 14 пациентов с коронавирусом.

В течение последних суток был проведен анализ 8805 тестов на коронавирус, результат 1894 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 1154 человека не были вакцинированы и 740 полностью прошли курс вакцинации.

За сутки было введено 9868 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2951 случае. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную, или бустерную дозу получили 43 392 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 57,1%.