29.10.2021, 21:30
Эстонский производитель умных горшков отчитался о рекордном обороте(10)
Foto: Hendrik Osula
В то время как многие компании жаловались на недостаток покупателей в год коронакризиса, эстонский производитель умных горшков Click & Grow столкнулся с полностью противоположными проблемами — на компанию обрушился безумный спрос параллельно со сбоями в цепочках поставок пишет dv.ee.
Оборот Click & Grow в прошлом финансовом году увеличился с 8 млн евро до 23 млн евро. Значительно выросла и прибыль компании — с 0,4 млн евро до 1,5 млн евро.
Click & Grow производит умные горшки для выращивания овощей, фруктов и растений в домашних условиях. Благодаря специальной технологии растения вырастают примерно за 20 дней.
За последний год Click & Grow построила три региональных распределительных центра и начала инвестировать в строительство завода в Эстонии.