Эстонский производитель умных горшков отчитался о рекордном обороте

Оборот Click & Grow в прошлом финансовом году увеличился с 8 млн евро до 23 млн евро. Значительно выросла и прибыль компании — с 0,4 млн евро до 1,5 млн евро.

Click & Grow производит умные горшки для выращивания овощей, фруктов и растений в домашних условиях. Благодаря специальной технологии растения вырастают примерно за 20 дней.

За последний год Click & Grow построила три региональных распределительных центра и начала инвестировать в строительство завода в Эстонии.