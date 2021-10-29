29.10.2021, 21:50
ФОТО | Российского блогера и его подругу отправили в колонию за имитацию секса на фоне храма Василия Блаженного(11)
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Судья мирового судебного участка № 370 города Москвы приговорил к десяти месяцам колонии блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и модель Анастасию Чистову за фотосессию, снятую у храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве, в ходе которой они имитировали оральный секс, передает "Медуза".
Бобиев и Чистова признаны виновными в оскорблении чувств верующих. Суд назначил наказание, которое просила прокуратура.
Фотография, за которую Бобиев и Чистова получили срок, появилась в инстаграме и тиктоке блогера 29 сентября. На снимке Чистова в куртке с надписью ”Полиция” стоит на коленях перед Бобиевым, а тот держит ее за волосы. На фоне виден храм Василия Блаженного. Блогер подписал снимок так: ”Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить”.
”Холод” пишет, что это первый реальный срок по статье об оскорблении чувств верующих.
За фотосессию Бобиев и Чистова 1 октября уже были арестованы на 10 суток по статье о неповиновении сотруднику полиции. Блогера также оштрафовали на пять тысяч рублей, он извинился за фото.