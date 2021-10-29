ФОТО | Российского блогера и его подругу отправили в колонию за имитацию секса на фоне храма Василия Блаженного

Фотография, за которую Бобиев и Чистова получили срок, появилась в инстаграме и тиктоке блогера 29 сентября. На снимке Чистова в куртке с надписью ”Полиция” стоит на коленях перед Бобиевым, а тот держит ее за волосы. На фоне виден храм Василия Блаженного. Блогер подписал снимок так: ”Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить”.