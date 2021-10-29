Нийнистё обсудил с Путиным тему пандемии, кооперацию в лесной отрасли и "дух Хельсинки"

"Обсуждалась пандемия. Здесь очень обеспокоены ростом числа заражений. И эта встреча, и подготовка к ней проходила при значительных ограничениях для обеспечения безопасности здоровья", — сказал он.

По словам Нийнистё, в ходе встречи были затронуты двусторонние вопросы, в частности, торговые отношения. "В торговле произошел рост после спада прошлого года. Интересной темой был также вопрос сотрудничества в лесной отрасли", — отметил Нийнистё. Он напомнил, что сейчас между странами встала проблема прекращения ввоза леса через Сайменский канал. По его словам, "Путин сказал, что обсудит этот вопрос с правительством".

Кроме того, продолжил Нийнистё, на переговорах обсуждались и актуальные международные темы.

"Я, конечно, поднял тему "духа Хельсинки" (поддержания принципов подписанного в столице Финляндии в 1975 году Заключительного акта, который лег с основу деятельности ОБСЕ — прим. ТАСС) и возможной встречи ОБСЕ на высшем уровне в 2025 году", — сообщил финский президент. По его словам, в настоящее время в условиях развития новых технологий "требуется хотя бы минимальное доверие".

Предыдущая встреча президентов состоялась встречу в августе 2019 года в Финляндии. 17 сентября Путин и Нийнистё провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран, ситуацию в Афганистане и некоторые другие международные вопросы. Тогда, как сообщала пресс-служба Кремля, президенты условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.