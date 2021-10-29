29.10.2021, 19:50
Volvo вышла на биржу и взлетела в цене(6)
На момент публикации акции Volvo торговались по 65,2 шведской кроны (7,6 доллара). Таким образом, рост с начала торговой сессии, когда цена равнялась 53 кронам (6,18 доллара), составил 12,2 кроны (1,42 доллара), или 23 процента.
Общий объем нового выпуска, размещенного на бирже, составил 20 миллиардов крон (2,32 миллиарда долларов) вместо ранее планировавшихся 25 миллиардов крон (2,9 миллиарда долларов).
Volvo Cars вышла на биржу после 20-летнего отсутствия. В течение этого срока компания оставалась частной. У мажоритарных акционеров, китайского автохолдинга Geely, были планы по выходу на биржу в 2018 году, однако они так и не были реализованы.