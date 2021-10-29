Volvo вышла на биржу и взлетела в цене

На момент публикации акции Volvo торговались по 65,2 шведской кроны (7,6 доллара). Таким образом, рост с начала торговой сессии, когда цена равнялась 53 кронам (6,18 доллара), составил 12,2 кроны (1,42 доллара), или 23 процента.

Volvo Cars вышла на биржу после 20-летнего отсутствия. В течение этого срока компания оставалась частной. У мажоритарных акционеров, китайского автохолдинга Geely, были планы по выходу на биржу в 2018 году, однако они так и не были реализованы.