29.10.2021, 19:35
БОЛЬШОЙ ГРАФИК | Смотрите, какой сейчас уровень вакцинации детей в разных школах по всей Эстонии
Foto: Argo Ingver
В разных школах совершенно разный охват вакцинации среди учеников. Нажимайте на интерактивной карте на интересующий вас уезд, после чего откроется список школ с процентов вакцинации учеников. Чтобы ознакомиться со всем списком потяните стрелочку вниз.
В графике показан охват вакцинации от коронавируса среди всех учеников в школе вне зависимости от возраста. При этом во всех школах учатся разные классы: в гимназиях только 10-12 классы, а в основных школах 1-9 классы, а где-то 1-12 классы. Так как детей до 12 лет пока еще не вакцинируют, то доля учеников младшего возраста может повлиять и на охват вакцинации в школе.