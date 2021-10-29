БОЛЬШОЙ ГРАФИК | Смотрите, какой сейчас уровень вакцинации детей в разных школах по всей Эстонии

В графике показан охват вакцинации от коронавируса среди всех учеников в школе вне зависимости от возраста. При этом во всех школах учатся разные классы: в гимназиях только 10-12 классы, а в основных школах 1-9 классы, а где-то 1-12 классы. Так как детей до 12 лет пока еще не вакцинируют, то доля учеников младшего возраста может повлиять и на охват вакцинации в школе.