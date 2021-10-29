Правительство разъяснило причины введения ограничений

В числе прочего, в пояснительной записке правительство обосновывает ограничения тем, что распространение коронавируса по стране находится на высоком уровне, и эпидемиологическая ситуация в Эстонии по сравнению с другими европейскими государствами — одна из самых худших.

Параллельно с высокой заболеваемостью охват вакцинацией среди жителей Эстонии — один из самых низких в Европе.

Подписанная государственным секретарем пояснительная записка ссылается на научные исследования, в которых говорится о том, что в условиях ограниченной вакцинации обосновано использование дополнительных мер, таких как рассредоточенность людей, дезинфекция, а также ношение защитных масок.

Обязанность носить маски, возложенная, в том числе, на вакцинированных, оправдана, по мнению правительства, тем, что и привитые люди в определенной степени являются носителями вируса, из-за чего инфицированные могут распространять вирус среди невакцинированного населения в разных местах, например, в кругу семьи.