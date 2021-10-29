Новости Эстонии
29.10.2021, 18:29

Правительство разъяснило причины введения ограничений

 
Uuest nädalast ei piisa enam lihtsalt suu ja nina katmisest, vaid kanda tuleb meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski.
Uuest nädalast ei piisa enam lihtsalt suu ja nina katmisest, vaid kanda tuleb meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski.

Andres Putting

В пятницу правительство опубликовало распоряжение и пояснительную записку, в которых подробнее раскрываются установленные в четверг новые меры по борьбе с коронавирусом, в том числе обязанность носить маски с 29 октября, передает rus.err.ee.

В числе прочего, в пояснительной записке правительство обосновывает ограничения тем, что распространение коронавируса по стране находится на высоком уровне, и эпидемиологическая ситуация в Эстонии по сравнению с другими европейскими государствами — одна из самых худших.

Параллельно с высокой заболеваемостью охват вакцинацией среди жителей Эстонии — один из самых низких в Европе.

Подписанная государственным секретарем пояснительная записка ссылается на научные исследования, в которых говорится о том, что в условиях ограниченной вакцинации обосновано использование дополнительных мер, таких как рассредоточенность людей, дезинфекция, а также ношение защитных масок.

Обязанность носить маски, возложенная, в том числе, на вакцинированных, оправдана, по мнению правительства, тем, что и привитые люди в определенной степени являются носителями вируса, из-за чего инфицированные могут распространять вирус среди невакцинированного населения в разных местах, например, в кругу семьи.