Столичные улицы Раннамыйза и Кыйву открылись для движения

Вице-мэр Калле Кландорф пояснил, что на улице Раннамыйза был осуществлен первый этап реконструкции, в ходе которого был готов отрезок дороги длиной 220 м с отделенными полосами движения, а над ручьем Тискре построены новые мосты.

”Над ручьем Тискре, протекающем на границе Таллинна и волости Харку, вместо старого моста построены два однопролетных железобетонных моста длиной и шириной около десяти метров, — сказал Калле Кландорф. — Также было скорректировано русло ручья, а под мостом проложена тропа для рыбаков и пешеходов шириной 1,2 м”.

Вице-мэр добавил, что новый участок дороги дал возможность перейти ко второму этапу реконструкции ул. Раннамыйза. ”Конкурс госпоставки второго этапа работ в данный момент готовится, в результате появится участок четырехполосного шоссе с барьерным ограждением длиной в 1,5 км, соединяющий Таллинн с соседней волостью”

В микрорайоне Меривялья, на отрезке ул. Кыйву между улицами Кесктеэ и Раннику, была построена проезжая часть шириной 2,75 м, а также отделенный от нее бордюром тротуар и велодорожка. Ширина тротуара зависела от высокого озеленения, и составляет 2-2,5 м. В ходе ремонта были обновлены канализация и водопровод, установлено новое уличное освещение.

Организация дорожного движения на ул. Кыйву после ремонта осталась преимущественно той же, что и до работ — движение по-прежнему одностороннее, а скорость — в соответствии с правилами, действующими на дворовой территории. Для того, чтобы успокоить движение, перекрестки улицы Кыйву с улицами Кесктеэ и Раннику приподняты, кроме того, тут построены три лежачих полицейских. У входа в детский сад Меривялья появилась парковка на 8 автомобилей, а возле тротуара — велопарковка.

Проектную документацию по ул. Кыйву составило OÜ Keskkonnaprojekt, строительные работы осуществляло TREF Nord AS. Договорная стоимость работ составила 432 000 евро, из которых 162 000 евро были долей софинансирования Tallinna Vesi AS.